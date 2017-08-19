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Dünya

Rusya'da kimliği belirsiz bir kişi etraftakilere bıçakla saldırdı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 19 Ağustos (DHA) - Rusya Soruşturma Komitesi, Surgut şehrinde kimliği bilinmeyen bir kişinin, çevredekilere bıçakla saldırdığını ve 8 kişiyi yaraladığını bildirdi

19 Ağustos 2017 15:18

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 19 Ağustos (DHA) - Rusya Soruşturma Komitesi, Surgut şehrinde kimliği bilinmeyen bir kişinin, çevredekilere bıçakla saldırdığını ve 8 kişiyi yaraladığını bildirdi.

Olay yerel saatle 11.20\'de (Moskova saatiyle 9.20) şehrin merkezinde yaşandı. Polisler hemen olay yerine geldiler ve saldırganı etkisiz hale getirdiler. Saldırganın polislere teslim olmak istemediği ve bu sebepten dolayı polisin ateş açmak zorunda kaldığı belirtildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti\'de yer alan habere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Soruşturma Komitesi\'nin olay yerinde çalışmalara başladığı ve saldırganın kimliğini belirlemeye çalıştığı belirtildi. Olay hakkında soruşturma açıldı.

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