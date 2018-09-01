Rusya'da jet ski patladı, baba ve oğlu yaralandı.. O anlar kamerada

(DHA) - Rusya\'da tatil bölgesinde jet skinin motoru patladı, baba ve oğlu yaralandı. Yaşanan o anlar ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Olay Rusya\'nın Karadeniz\'e kıyı tatil beldesi Kabardinka köyü açıklarında meydana geldi. Baba ve oğlunun üzerinde bulunduğu jetski bir anda patladı. Motorundan kaynaklandığı belirtilen patlama sonrası baba oğul yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı

Yaşanan panik