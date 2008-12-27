'Rusya'da İslam' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Rusya İslam Araştırmaları Merkezi ve Müslüman Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen "Rusya'da İslam" konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazananlar Moskova'da belirlendi.



Yarışmaya, 65 fotoğrafçı toplam 700'e yakın çalışmayla katıldı. Rusya'da yaşayan Müslümanların hayat tarzını sergilemek amacıyla düzenlenen yarışma için, internette çeşitli sitelerde oylama düzenlendi.



Yabancı fotoğrafçıların da katılmasına izin verilen, ancak fotoğrafların sadece Rusya Müslümanlarını konu alması şartı bulunan yarışmada çalışmalar, "Dua", "Dinim-İslam", "Ramazan", "Müslüman'ın Portresi", "Müminlerin Günlük Hayatı" ve "Serbest Fotoğraf" kategorilerinde değerlendirildi.



Rus Kommersant gazetesinin fotoğrafçısı Valisiy Şapoşnikov "Dinim-İslam", Rus fotoğrafçı Yevgeniy Kondakov "Serbest Fotoğraf", Tataristanlı fotoğrafçı Maksim Bogodvid "Dua", İldar Yambikov "Müslüman'ın Portresi", Yuliy Nasrdinova "Ramazan", Anvar Galiyev ise "Müminlerin Günlük Hayatı" kategorisinde birinciliği kazandı.



Yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara çeşitli hediyeler verilirken, ödüllü fotoğrafların 2009 takviminde kullanılacağı belirtildi

