Rusya'da iPhone yasağı mı geliyor?

ABD ile arası açık olan Rusya ilginç bir işe imza atmak üzere. Rus hükümet yetkililerinin verdiği kararlar neticesinde Apple'ın akıllı telefon serisi iPhone ve tablet serisi iPad'in ülke genelinde satıştan çekileceği ve kullanımına yasak getirileceği öne sürüldü.

Uluslararası saygınlığı olan bir çok teknoloji sitesinde ve Rus basınında yer alan haberlere göre, bu tartışmaya yol açacak atılımın başlangıç tarihinin ise yılbaşı dönemi olacağı söyleniyor.

Steve Jobs anıtına saldırmışlardı

Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'ta yer alan Steve Jobs anıtına yapılan saldırının da küçük bir işaret olabileceği konuşulurken, asıl sebebin ülke güvenliği olduğu belirtiliyor. Rus basınında yer alan habere göre iCloud bulut hizmetini içeren her bir cihaz ülke genelinde satışa çıkamayacak ve hatta kullanım dışı bırakılacak.

Yasak için gösterilen gerekçe

Bu önemli yasak için gösterilen gerekçe, iCloud servisinin bünyesinde barındırdığı kullanıcı verilerini Rusya'da değil de Amerikan topraklarında saklıyor olması. Bir başka deyişle Rusya, Rus halkının en ufak bir verisinin dahi Amerika'nın eline geçmesini istemiyor. Bu ister bir telefon numarası olsun, ister bir not, isterse birkaç video.

Ciddi bir yatırım gerekli

Apple böylesi bir yasak karşısında Rusya'da özel server'lar açabilir ancak bu şirket için ciddi bir yatırım anlamına gelecektir. Öte yandan hükümetin tüm Apple ürünlerine yasak getirme ihtimali de konuşuluyor. Kısacası Amerikalı markayı önemli bir pazar yüzünden sıkıntılı günler bekliyor.