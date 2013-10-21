Rusya'da intihar saldırısı: 6 ölü, 20 yaralı

Rusya’nın güneyindeki Volvograd kentinde bir otobüse intihar saldırısı düzenlendi. Bir kadının gerçekleştirdiği intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Rus Interfax haber ajansı, otobüse düzenlenen intihar saldırısından bir kadının sorumlu olduğunu duyurdu.

Rus yetkililer, kadın intihar bombacının, kısa bir süre önce Müslümanlığı seçtiğini ve bölgedeki İslamcı liderlerden birinin eşi olduğunu ileri sürdü.

Rus yetkililer, olası saldırıları önlemek için Volvograd kentindeki tüm otobüsleri durdurarak kontrol etmeye başladı.

Rusya’nın Ulusal Anti-Terör Komitesi ise, patlamanın bir bombadan kaynaklandığını açıkladı. Komite, patlamanın bir terör saldırısı olduğunu belirtirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Acil durum yetkilileri, patlamanın sorumlularının henüz bilinmediğini ancak radikal İslamcı militanlardan şüphelenildiğini belirtti. Rus güvenlik yetkilileri, 'kara dul' olasılığı üzerinde duruyor.

Kuzey Kafkasya'da yer alan büyük bir şehir olan Volvograd, Çeçenistan'da yaşanan iki savaşın ardından radikal İslamcı militanların aktif olduğu bir bölgede yer alıyor.