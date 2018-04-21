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Bilim / Teknoloji

Rusya'da ilk robot genelevi açıldı

"Rusya'da 10 adet daha şube açmayı hedefliyoruz"

21 Nisan 2018 14:47

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyanın ilk robot genelevi açıldı.

LumiDolls adlı firmanın daha önceden Barcelona'da aynı konseptte bir genelevi hizmete soktuğu ve 2018 yılı içerisinde Rusya'da 10 adet daha şube açmayı hedeflediği belirtildi.

Firmanın yöneticileri bu tarz bir hizmetle insanların psikolojik sorunlarının önüne geçtiklerini ve fuhuşla mücadelede önemli bir adım attıklarını söylüyor.

Müşterilerine bir saatlik hizmet veren firmanın fiyatları 66 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'ta bulunan Sapphire adlı gece kulübü robotların dans ettiği bir striptiz hizmeti başlatmıştı.

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