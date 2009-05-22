Rusya'da ilk domuz gribi vakası

Rusya'da, ABD'den gelen bir kişinin H1N1 virüsü taşıdığı belirtildi.



İrterfaks ajansının sağlık yetkilisi Gennady Onishchenko'ya dayandırarak verdiği habere göre ABD'nin New York kentinden gelen Rusya vatandaşına yapılan testlerde virüsün tespit edildiği kaydedildi.



Gennady Onishchenko, ülkede ilk kez görülen vakada, testlerin pozitif olduğunu ve bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Onishchenko, ateşi olmayan hastanın kendini iyi hissettiğini ve durumunun memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Bu hasta ile temas eden herkes gözlem altına alındı" diye konuştu.



Ajans ayrıca, perşembe günü Moskova'ya gelen hastanın 28 yaşında olduğunu ve domuz gribi belirtileri göstermesi üzerine sağlık yetkililerine başvurduğunu kaydetti.

