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Dünya

Rusya'da ilginç protesto; sanatçı, testislerini yere çiviledi

Geçmişte rock grubu Pussy Riot'un üyelerinin hapishaneye atılmasını protesto etmek için iki dudağını iğne ve iplikle diken Piotr Pawlenski, bu kez daha da ilginç bir eylem gerçekleştirdi

11 Kasım 2013 13:02

Rusya'nın "polis devleti"ne dönüşmesini protesto eden performans sanatçısı Piotr Pawlenski, Moskova'da Kızıl Meydan'da ilginç bir eyleme imza attı. Pawlenski, Lenin'in anıtının bulunduğu yerde, testislerini yere çiviledi.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Rus performans sanatçısı Piotr Pawlenski dün Kızıl Meydan'da Putin'in ülkeyi "polis devleti"ne dönüştürdüğüne dikkat çekmek için çılgın bir eylem yaptı.

Geçmişte rock grubu Pussy Riot'un üyelerinin hapishaneye atılmasını protesto etmek için iki dudağını iğne ve iplikle diken Pawlenski, dün de Kızıl Meydan'da Lenin anıtına yakın bir yerde, testislerini çiviyle yere çaktı. Kızıl Meydan'da yürüyüşe çıkanların gözleri önünde testislerini yere çivileyen Pawlenski'nin imdadına ise polis yetişti. Rus polisi, performans sanatçısı Pawlenski'yi bu zor durumdan kurtardıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Pawlenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeyi "polis devleti"ne dönüştürdüğünü ve hala da bu yönde atımlar attığını ancak Rus halkının buna sessiz kaldığı görüşünü savunuyor.

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