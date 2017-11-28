T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da helikopter düştü; 2 ölü

Kazada pilot ve helikopterdeki bir yolcunun öldüğü belirtildi

28 Kasım 2017 13:28

Rusya’da irtibatın kesildiği özel bir helikopterin, Tambov bölgesinde düştüğü belirtildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Helikopterin enkazı Tambov bölgesindeki Şinovka yerleşim biriminin 1 kilometre uzağında bulundu” dedi.

Kaynak, kazada pilot ve helikopterdeki bir yolcunun öldüğünü söyledi.

Helikopterin dün akşam saatlerinde yola çıktığını, bu gece de irtibatın kesildiği ve içinde başka yolcu bulunmadığı da aktarıldı.

ETİKETLER

rusyatambov2 ölükazahelikopter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24