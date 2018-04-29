T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan bir uçağın kargo kapağı kırıldı. 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan bir uçağın kargo kapağı kırıldı. 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.

Antonov 12 tipi uçakta kargo kapağının kırılması nedeniyle, birkaç tonluk yük kalkışın hemen ardından kargo bölümünden piste saçıldı.

Her biri 20 kiloluk 200 kadar altın ve gümüş külçesi havadan piste yağmur gibi yağdı.

Yerel medyadaki haberlerde, "Yakutsk Havaalanı'ndan kalkan Nimbus Havayolu Şirketi'ne ait kargo uçağının sol kargo kapağı hava akımı nedeniyle kırıldı. Mürettebat uçağı Yakutsk'a geri indirmeye karar verdi" denildi.

Olay sonrası pistte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kargonun sahibi olduğu belirtilen Kanadalı maden şirketi, saçılan külçelerin tamamının bulunduğunu ve olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Şirket düşen külçelerin altın ve gümüş alaşımı olduğunu açıkladı.

Alaşımın yüzde kaçının altın olduğu bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YakutskKülçelerinRusyaYerelHavaalanıNimbus HavayoluMürettebatKanadalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24