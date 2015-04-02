Rusya’da gemi faciası



Rus haber ajansı Tass'ın verdiği bilgilere göre, 54 kişinin hayatını kaybettiği, 63'ünün ise kurtarıldığı kazada 15 kişi hala kayıp. Balıkçı teknesinin batma nedeni henüz bilinmiyor. Rus medyasında kazaya denizdeki bir buzulun yol açmış olabileceği yorumları yapılıyor. “Dalni Wostok” adlı balıkçı teknesinde, farklı milletlerden 132 kişi bulunuyordu. Bunlardan 78'inin Rus, 54'ünün ise Myanmar, Ukrayna, Litvanya, Vanuatu Adası gibi ülkelerden olduğu açıklandı.

Yaralıların helikopterle yakınlardaki liman kenti Magadan'daki hastanelere taşındığı bildirildi. Acil yardım çağrısı yapılmayan geminin, makine dairesinin su almaya başlamasıyla 15 dakika içinde battığı sanılıyor.

Kurtarma çalışmalarına 26 balıkçı teknesi ve toplam 800 kişi katıldı.