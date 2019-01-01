Rusya'da gaz patlaması sonucu çöken binadan mucize kurtuluş

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama nedeniyle çöken binadan 10 aylık bir bebek sağ çıkarıldı.

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, bir binada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada apartman çökmüş birçok apartman zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartman enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı.

70’den fazla insanın kayıp olduğu olayda arama kurtarma ekipleri 10 katlı binanın enkazından, 1 gün sonra 10 aylık bir bebek sağ kurtardı.



