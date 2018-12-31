Rusya'da gaz patlaması, 4 ölü (3)

Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Rusya\'da bulunan Çelyabinsk Oblastı\'nda doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama sonucu bina yıkıldı. 4 kişi yaşamını yitirirken 79 kişinin akıbeti bilinmiyor. Şehirde olağanüstü hal ilan edildi.

Çelyabinsk Oblastı Vali Yardımcısı Oleg Klimov, Moskova saatiyle 04:00\'da Magnitorsk Karl Marks Caddesi 16 numaradaki binanın yıkılması sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının dörde çıktığını bildirdi.

Klimov, yaptığı açıklamada, \"Binada 110 kişi kayıtlı. 19 kişi tahliye edildi. Enkazın altından 3 kişi canlı olarak çıkartıldı, 4 kişinin ise cesedine ulaşıldı. 79 kişinin kaderi ise bilinmiyor. Enkazın altında olabilirler, evin dışında olabilirler\" dedi.

Klimov, polis, şehir yönetimi ve yönetici şirketin kaza anında binada kaç kişi olduğunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, 12 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, biri çocuk olmak üzere dört kişinin hastaneye yatırıldığını belirtti. Şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Ayrıca, Moskova\'dan psikolog ve psikiyatristlerin olayda yaralananlara ve yakınlarına destek için bölgeye gitmekte oldukları belirtildi. Devlet Başkanı\'nın talimatına göre, Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova\'da Magnitorsk\'a gidiyor.

Vali Yardımcısı, doğalgaz patlamasının ikinci katta meydana geldiğini düşündüklerini kaydetti. Araştırma komitesi sözcüsü, Stevlana Petrenko bir adli bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Bir televizyon kanalında konuşan Chelyabinsk bölgesi valisi Boris Dubrovsky, yetkililerin patlamadan etkilenen vatandaşların barınmaları için konut satın almayı gözden geçirdiklerini duyurdu.