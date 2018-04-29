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BBC Türkçe

Rusya'da flört uygulaması seçmenleri sandığa çekmeye çalışıyor

Rusya'nın popüler flört uygulaması Mamba, seçmenlerin oy kullanırken tanışması için yeni bir özellik duyurdu: Birbirini beğenen kullanıcılar 10 Eylül'deki yerel seçimde sandığa birlikte gidip tanışabilecek.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın popüler flört uygulaması Mamba, seçmenlerin oy kullanırken tanışması için yeni bir özellik duyurdu.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre uygulamanın kullanıcıları, diğer kullanıcıların fotoğraflarına bakarken ekranda "Onunla oy kullanmak ister misin?" sorusu çıkıyor. Eğer iki kullanıcı da birlikte oy kullanmayı tercih ediyorsa "Galiba birbirimizi seviyoruz. 10 Eylül'de birlikte oy kullanmaya gidebiliriz" mesajı alıyorlar.

Mamba, bu adımın ardından iki seçmene de uyan bir sandık öneriyor.

Rusya'da 10 Eylül'de gerçekleşecek yerel seçimlerde denenecek bu özellik, başarılı olması durumunda Mart 2018'deki başkanlık seçiminde de kullanılacak.

Mamba'nın yöneticisi Andrey Bronetsky ise bu özelliği eklemeleri yönünde bir "tavsiye" aldıklarını açıkladı.

Bronetsky, bu tavsiyenin Kremlin'den mi Merkezi Seçim Komisyonu'ndan mı geldiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Rusya'da yayın yapan Dozhd kanalı, "konuyu bilen kişilerden" aldığı bilgilere dayanarak önerinin Kremlin'den geldiğini, amacının da sandığa katılım oranını artırmak olduğunu öne sürdü.

Halkla ilişkiler şirketi Magic Inc'in direktörü Platon Mamatov da Kremlin'in bu hamleyle gençleri protestolar yerine sandıklara çekmeyi hedeflediği görüşünde.

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