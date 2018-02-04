T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da en popüler 10 ticari otomobil belirlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Şubat (DHA) – Rus araştırma şirketi Avtostat'ın verilerine göre, 2017 yılında Rusya’da en popüler ticari otomobil GAZ Gazelle NEXT oldu

04 Şubat 2018 18:03

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Şubat (DHA) – Rus araştırma şirketi Avtostat\'ın verilerine göre, 2017 yılında Rusya’da en popüler ticari otomobil GAZ Gazelle NEXT oldu.
Avtostat verilerine göre en popüler 10 otomobil listesinde tüm satılan ticari otomobillerin yüzde 25’ini oluşturan GAZ Gazelle NEXT modelini 10 bin 900 adet satılan UAZ 3909 modeli ve 10 bin 800 adet satılan GAZ 3302 modeli izledi.
İlk 10’a ayrıca Lada Largus VU, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, GAZ-2752, GAZ-3221, UAZ-2206 ve GAZ-2705 de girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaDHARusAvtostatRusyadaGAZ Gazelle NEXTUAZGAZLada Largus VU Ford Transit MercedesBenz Sprinter GAZ2752 GAZ3221 UAZ2206GAZ2705

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24