Rusya'da en popüler 10 ticari otomobil belirlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Şubat (DHA) – Rus araştırma şirketi Avtostat\'ın verilerine göre, 2017 yılında Rusya’da en popüler ticari otomobil GAZ Gazelle NEXT oldu.

Avtostat verilerine göre en popüler 10 otomobil listesinde tüm satılan ticari otomobillerin yüzde 25’ini oluşturan GAZ Gazelle NEXT modelini 10 bin 900 adet satılan UAZ 3909 modeli ve 10 bin 800 adet satılan GAZ 3302 modeli izledi.

İlk 10’a ayrıca Lada Largus VU, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, GAZ-2752, GAZ-3221, UAZ-2206 ve GAZ-2705 de girdi.