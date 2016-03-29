Rusya'da düşen uçağın karakutu kayıtları dinlendi; pilot hatası mı?

Rusya'da Dubai merkezli havayolu şirketine FlyDubai'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Rusya'nın Rostov-on-don havalimanına iniş yaptığı esnada düşmüştü. Kazada 62 kişi hayatını kaybetmişti. Karakutu kayıtlarının incelemesinin ardından hazırlanan raporda; uçak düşerken, pilotların tartıştığı belirtildi.

Hürriyet'in Kommersant'a dayandırdığı haberine göre, Flydubai'ye ait Boeing 737-800 uçağının pisti ıskalayıp yere çakıldığı kaza öncesi pilot kabininde tartışma yaşandığı anlaşıldı. İncelenen kayıtlara göre, kaptan pilot ve yardımcı pilot ne yapılması konusunda son anda fikir ayrılığı yaşadı ve son karar ne yazık ki uçağı felaketten kurtaramadı.

Karakutudan gelen ilk bilgilere göre, kaptan pilot inişe 6 kilometre kala, inmekten vazgeçerek otomotik pilottan çıkıp manuel kullanıma geçiş düğmesine bastı. Bu karar, uçak piste 6 kilometre mesafede ve yerden sadece 270 metre yükseklikte iken, son anda alındı.

Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle, uçağın burnunu yeniden havalandırmak isteyen pilotun bu kararı, teknik fonksiyonların uçak otomatik pilottayken olduğu kadar kolay çalışmasına imkan vermedi. Uçak kontrolden çıkıp düşmeye başlayınca, son birkaç saniyede ikinci pilotun kaptan pilota ''Dur yapma dur!'' diye bağırdığı kayıtlarda duyuluyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak karakutu ile ilgili gelişmeler uçağın doğrudan kötü hava şartlarından değil pilotaj hatası yüzünden düşmüş olabileceği iddiasını gündeme geldi.

Uçağın düşme anı için tıklayın