Rusya'da Dünya Kupası öncesi fiyat yükselten otellere ceza yağdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Mart (DHA) – Rusya’da Dünya Kupası öncesi fiyatlarını artıran 502 otele toplam 4 milyon 300 bin ruble idari ceza kesildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) denetlemeler sırasında 502 otelin 2018 Dünya Kupası öncesinde fiyatları artırdığını belirledi.

Rospotrebnadzor Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Konaklama hizmetleri fiyatlarının artırılmasına ilişkin 502 olay saptandı. Bunun yanı sıra, sınıflandırma belgesi olmayan 100 otel belirlendi” denildi.

Rospotrebnadzor, bu otellere toplam 4 milyon 300 bin ruble değerinde idari ceza kesti.

Denetlemeler otellerin konaklama hizmetleri ücretlerine ilişkin zorunlu koşulları ihlal etmelerini önlemek amacıyla yürütülüyor. Denetlemeler Moskova, St. Petersburg’un yanı sıra Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlerde yapıldı.