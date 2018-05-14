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Dünya

Rusya'da buzullar eridi: 289 ev sular altında kaldı, 734 kişi tahliye edildi

Rusya'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde buzulların erimesi sonucu 289 ev sular altında kaldı

14 Mayıs 2018 00:45

Rusya’ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyetindeki buzulların erimesi sonucu taşan Aldan nehri Ust-Mayskyi'de bulunan Eldikan, Kuptsiy ve Ekantsiy isimli köylerdeki 289 evi sular altında bıraktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre sel sularından 734 kişi tahliye edildi.

Bakanlığın bölgesel idaresi yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, sel sularının diğer bölgeleri etkilememesi için önem almaya devam ettiğini bildirdi. Acil Durumlar Bakanlığı Bölgesel Yönetim Merkezi Şefi Pavel Garin, basına yaptığı açıklamada "Ust-Mayskiy bölgesindeki Eldikan, Kuptsiy ve Ekantsiy köylerini su bastı. Su basan yerde 289 ev yer alıyor. Suyun seviyesi yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

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