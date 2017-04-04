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Dünya

Rusya'da bir saldırı daha; 2 polis hayatını kaybetti

Saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi

04 Nisan 2017 16:47

Rusya'da dün meydana gelen metro saldırısının ardından bir saldırı daha meydana geldi. Astrahan polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 2 polis memuru hayatını kaybetti. 

Haberrus sitesinde yer alan habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı, dün gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Astrahan kentinde bir kaza ihbarını değerlendiren polislere ateş açıldığını açıkladı.

Polis memurlarının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Açıklamada, saldırganların kullandığı aracın daha sonra bölgeye yakın bir köyde terk edilmiş halde bulunduğu ifade edildi.

Saldırıyı soruşturan komitenin incelemelerine göre trafik polislerine saldıranların kazaya karışan kişiler olduğu ortaya çıktı.

Astrahan Bölge Valisi Aleksandr Jilkin ise saldırıyı radikal islamcıların planladığını söyledi. Jilkin, “Bu gece, bir trafik kazası kurgulayan radikal islamcı vahhabi grup trafik polislerine bir saldırı düzenledi.” dedi.

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