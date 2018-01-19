Rusya'da bir okula daha saldırı düzenlendi

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 19 Ocak, (DHA)- Rusya\'nın Ulaan Üde şehrinin “Sosnovıy Bor” ilçesinde bulunan 5 numaralı okulun 7. sınıf öğrencilerine saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Soruşturma Komitesi’nin resmi bilgilerine göre, 9. sınıf öğrencisi Rus dili ve edebiyatı sınıfına patlayıcı karışım içeren şişeyi fırlattıktan sonra öğrenciler ve öğretmene saldırmaya başladı.

Acil Durumlar Bakanlığı, sabah saatlerinde okulda yangın ihbarının yapıldığını ve olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Açıklamada, “Yangın alanı yaklaşık 15 metrekareydi. Birkaç dakika sonra yangın söndürüldü, 500’den fazla kişi tahliye edildi” denildi.

Buryatya Başkanı Aleksey Tsıdenov da dün iş ziyaretiyle gittiği Moğolistan’dan dönme kararı aldı.

Elde edilen ilk verilere göre, yerel saatle 9:35’de (Moskova saatiyle 04:35) okula 3 genç çocuk girdi. Buryatistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, “Okulda maskelerini giyen gençler 7. sınıf öğrencilerinin ders yaptığı Rus dili ve edebiyatı sınıfına girerek patlayıcı karışım içeren şeyi fırlattılar. Sınıfta yangın çıktı. Öğretmen öğrenciler sınıftan çıkarırken, saldırganlar onların çıkışına engel olarak saldırmaya başladılar. Aralarında üç öğrencinin bulunduğu dört kişi hastaneye kaldırıldı” ifadesi kullanıldı.

Saldırganlardan birisinin yakalandığı, diğer 2 kişinin de arandığı belirtildi.