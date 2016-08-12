Rusya'da bir kadın, Pokemon tarafından tecavüze uğradığını iddia etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan bir kadın, Pokemon karakteri tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kimliği açıklanmayan kadın, polis görevlilerine yaptığı açıklamada yatak odasında büyük bir Pokemon karakteri tarafından cinsel tacize uğradını iddia etti. Kadın, yatağında Pokemon Go oyununu oynarken uyuyakaldığını, uyandığında bir Pokemon karakterinin üzerinde yattığını ve ona tecavüz ettiğini söyledi.

Eşi inanmadı

Kadın, yataktan atladığında Pokemon karakterinin yok olduğunu fakat Pokemon Go uygulamasının Pokemon karakterini yatağın üzerinde tespit etmeye devam ettiğini belirtti.

Kocasını uyandırıp durumu anlatan kadın, kocasının ona inanmadığını ve bir psikiyatriste görünmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Polis inanmayınca medyuma danıştı

Polisin de anlatılanlara inanmadığını ve kadının bir medyuma danışmak zorunda kaldığı açıklandı.

Psikiyatriste gidecek

Kadının arkadaşı Ivan Makarov, arkadaşının evinde çok fazla Pokemon olduğunu, bazen evdeki köpeğin bile onları hissedip havladığını söyledi. Makarov, arkadaşının son olarak kocasının teklifini kabul ettiğini ve bir psikiyatristten randevu aldığını da ekledi.