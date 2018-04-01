Rusya'da AVM yangınının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi istifa etti

Rusya'da bir hafta önce 60'tan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan AVM yangınının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev istifa etti.

Kemerovo yönetiminden yapılan açıklamada Vali Tuleyev'in gönüllü olarak istifa ettiği açıklandı.

Aman Tuleyev 1997'den beri Kemerovo bölgesinin valiliğini yapıyordu. Görev dönemi ise normal şartlar altında 2020'de sona erecekti. Sputnik'e konuşan yönetimden bir yetkili Tulayev'in görev süresi sonlanmadan istifa ettiğini belirtti.

Geçen hafta Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında Rusya Acil Durum Bakanlığı'nın açıklamasına göre 41'i çocuk 64 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir video ile istifasını duyuran Tuleyev "Sevgili Kemerovo bölgesi sakinleri, elimden geleni yaptım. Kurbanların yakınları ile onlara yapılan yardımlardaki sorunları çözmek üzere bir araya geldim. Bir kez taziyelerimi sunuyorum. Ancak yaşamaya devam etmeli ve ilerlemeliyiz. Kaybettiklerimizi hatırlamak için yaşamalıyız" dedi.

Kemerovo sakinleri yangın faciasının ardından kentteki yerel yönetim binası önünde protesto gösterileri yapmıştı.