Rusya'da AVM yangını: En az kişi 37 öldü

Rusya'nın doğusundaki Sibirya bölgesinin Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

Rus medyasında yangınla ilgili yer alan haberlere göre, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi halen kayıp durumda.

Yangınla ilgili ilk haberler yalnızca 5 kişinin öldüğü yönündeydi.

Yangının Winter Cherry isimli alışveriş merkezinin 4'ncü katında başladığı kurbanların çoğunun bu sırada sinemada bulunduğu belirtiliyor.

Yangınla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bazı kişilerin alevlerden kaçmak için camlardan atladığı görülüyor.

Kömür sanayi ile bilinen Kemerovo kenti Moskova'nın 3,600 km doğusunda yer alıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, yangın AVM'nin bir sinemanın da bulunduğu eğlence katında başladı.

Kemerovo kentinin vali yardımcısı Vladimir Chernov, 13 kişinin cesedine sinema koridorlarında ulaşıldığını açıkladı.

Sinema salonlarının yer aldığı bölümdeki tavanın yangın nedeniyle tamamen çöktüğü bildiriliyor.

Rus haber ajansı Tass, kurtarma ekiplerinin 100'ye yakın kişiyi tahliye etmeyi başardığını, 20 kişiyi ise içeriden sağ olarak çıkardığını duyurdu.

Görgü tanıkları, 2013 yılında yapımı tamamlanan AVM'nin içinde bir hayvanat bahçesi bulunduğunu da belirtiyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.