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Dünya

Rusya'da araç ve trenlerden dışarı izmarit atmak yasaklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Rusya'da, yeni yayınlanan yangın güvenliği düzenlemeleri kapsamında, tren ve otomobil yolcularının camdan dışarı sigara izmariti atılması yasaklandı

09 Ocak 2018 16:02

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Rusya\'da, yeni yayınlanan yangın güvenliği düzenlemeleri kapsamında, tren ve otomobil yolcularının camdan dışarı sigara izmariti atılması yasaklandı.
The Moscow Times haberine göre, Acil Durum Bakanlığı’nın yayınladığı veriler Ocak-Eylül 2017 tarihleri arasında Rusya genelinde 95 bin yangın çıktığını ve 5 bin 200’den fazla insanın hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.
Rusya hareket halindeki otomobil ve trenlerden sigara izmariti, kömür parçası ve kül atılmasını yasaklayarak yangın güvenliğindeki yetersizlikleri gidermeye çalışıyor.
Başbakan Dmitry Medvedev’in Pazartesi günü imzaladığı aynı yasa kapsamında toprak sahiplerinin düzenli olarak çimlerini biçmeleri ve çöplerini toplamaları gerekiyor.
Geçen yıl Moscow Times’a konuşan itfaiye çalışanları ve kurtarma görevlilieri Rusya’da bürokraside yaşanan gecikmelerin ve eğitim eksikliğinin Rusya itfaiye hizmetlerini son yıllarda felç ettiğini söylemişti.

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