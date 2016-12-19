Rusya'da alkol niyetine vücut losyonu içen en az 33 kişi öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk kentinde vücut losyonu içen en az 33 kişi metil alkol zehirlenmesinden dolayı öldü.

Irkutsk sağlık işleri yetkilisi Tatiana Lebedeva, içinde alkol bulunan losyonu içip hastanede tedavi gören 15 kişinin de durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Yetkililer, losyon şişelerinin üzerinde içilmemesi gerektiğine dair çok açık ve belirgin uyarılar bulunduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol içeren sıvıların tüketilmesinden kaynaklanan zehirlenme vakalarına Rusya'da sıkça rastlanıyor.

Ancak Irkutsk'ta yaşanan bu olay, Rusya'da zehirlenme vakalarında bugüne kadarki en yüksek can kaybını temsil ediyor.

Irkutsk, yaklaşık 1,1 milyon nüfusuyla ülkenin altıncı büyük kenti.