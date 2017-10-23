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Dünya

Rusya'da 34.17 karatlık sarı elmas çıkarıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Rusya'nın en büyük elmas madencilik şirketi Alrosa'ya bağlı olan Almazy Anabara şirketi, 34

23 Ekim 2017 12:56

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Rusya\'nın en büyük elmas madencilik şirketi Alrosa\'ya bağlı olan Almazy Anabara şirketi, 34.17 karatlık sarı bir elması gün yüzüne çıkardı.
Alrosa\'nın açıklamasına göre Sibirya\'daki Ebelyakh maden yatağında bulunan elmas, şu ana kadar Almazy Anabara tarafından çıkarılan en değerli taşlardan biri.
Alrosa\'dan yapılan açıklamada, \"Ortalama olarak eskiden yılda bir kez 10 karatlık elmaslar çıkarırdık fakat bu yıl, birkaç adet büyük ve renkli elmas elde ettik\" denildi ve şirketin bu yıl operasyonlarında elde ettikleri elmaslarla \"oldukça büyük bir başarı sağladığı\" vurgulandı.
Şirketin elması, detaylı bir inceleme ve değerlendirme için Ekim ayının sonunda Moskova\'da bulunan Alrosa Birleşik Satış Organizasyonu\'na (United Selling Organization/USO) göndereceği bildirildi. (Fotoğraflı)

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