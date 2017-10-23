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Yaşam

Rusya'da 34.17 karatlık sarı elmas bulundu

Daha önce de 27.85 karatlık pembe elmas bulunmuştu

23 Ekim 2017 16:19

Rusya’nın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa’nın ortağı Almazı Anabara şirketi, 34.17 karatlık büyük bir sarı elmas buldu. Elmas, bu yıl bulunan en büyük sarı elmas oldu.

Almazı Anabara şirketi, Rusya'ya bağlı Yakutistan'nın Anabar bölgesindeki Ebeleeh nehrinin dibinde 34.17 karatlık bir sarı elması gün yüzüne çıkardı. Şirketin bu yıl çıkardığı en büyük elmasın boyutlarının 20.17 x 19.65 x 15.1 milimetre olduğu belirtildi.

​Sputnik’in haberine göre elmas, Moskova'ya götürülerek Alrosa uzmanları tarafından incelenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alrosa yetkilisi Yevgeniy Agureyev, "Bu yıl şirket olarak renkli elmas çıkarma konusunda rekor kırdık. Eskiden yılda ortalama bir kez en fazla 10 karatlık elmas çıkarırdık. Fakat bu yıl birkaç tane renkli elmas bulduk. 34.17 karatlık sarı elmas da bunların en büyüğü" dedi.

Şirket daha önce de 27.85 karatlık pembe bir elmas bulmuştu.

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