Rusya’da ‘2. Çernobil’ korkusu

Rusya’nın güneyinde yer alan ve Türkiye’ye yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rostov nükleer santrali bu sabah güvenlik sistemlerinin alarm vermesi üzerine acilen devre dışı bırakıldı. Bu gelişme, yaklaşık 30 yıl önceki Çernobil faciasının izlerinin halen daha taze olduğu bölgede paniğe neden oldu.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, nükleer santralin sözcüsü Vadim Kaynova’nın açıklamasına göre, santralde çalışan iki reaktörün kapatılması işlemi TSİ 04.23’te gerçekleşti.

Arızanın santraldeki iki adet WWER-1000 tipi reaktörden kaynaklanmadığını belirten yetkili, “Rostov nükleer santrali trafo sisteminde gece tadilat çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışma sırasında güvenlik sisteminin kısa devre yapması üzerine reaktörlerin tedbir olarak kapatılması otomatik gerçekleşti. Santraldeki reaktörler kontrol altında. Herhangi bir radyasyon sızıntısı söz konusu değil” dedi.