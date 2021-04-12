Rusya, Yuri Gagarin'in uzaya giden ilk insan olmasının 60. yıl dönümünü kutluyor

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Rusya, uzaya giden ilk insan olmasının 60. yıl dönümümde Sovyetler Birliği'nin en tanınan kozmonotu Yuri Gagarin'i anıyor

Rusya'nın uzay programı son yıllarda zorluklar yaşasa da, 12 Nisan 1961'de uzaya bir insan yollamayı ilk olarak Sovyet uzay programı başarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Volga Nehri kıyısındaki Engels kentine giderek Gagarin'in iniş yaptığı noktayı ziyaret edecek. Bu noktada Gagarin adına bir anıt da bulunuyor.

Rusya'da her 12 Nisan Kozmonotlar Günü olarak kutlanıyor. Gagarin'in uçuşunun 60. yıl dönümüne özel sergiler hazırlandı ve yapılan tüm etkinlikler televizyonda canlı yayınlanacak.

Devlet haber ajansı TASS, sabah programına 1961'de Gagarin'in uzaya ulaşmasıyla ilgili yayının kaydını tekrar yayınlayarak başladı. Daha sonra Gagarin'in Vostok'u ateşlenirken "Poekhali!" (Haydi gidelim) dediği mesajı radyolarda tekrar yayınlandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 4 Rus kozmonot özel bir mesaj yayınlayarak dünyadakileri ve Gagarin'i selamladı.

Gagarin'in 108 dakika boyunca Dünya'nın etrafında döndüğü Vostok kapsülü Moskova'daki Kozmonotlar Müzesi'nde sergileniyor.