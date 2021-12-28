Rusya Yüksek Mahkemesi, ülkenin en köklü insan hakları gözlem kurumu Memorial'ı kapattı

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Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski ve en tanınan insan hakları gözlem kurumu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.

Kapatılma kararına gerekçe olarak "Memorial'ın defalarca Rusya'nın yabancı ajan yasasını ihlal etmesi" gösterildi.

Sovyetler Birliği döneminde nükleer fizikçi ve komünist rejim muhalifi Andrey Sakharov tarafından kurulan Memorial, hem Rusya'da günümüzde işlenen insan hakları ihlallerini raporluyor, hem de SSCB'nin ihlallerini araştırıyordu.

Geçen ay SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov ve Nobel Barış Ödüllü Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov, Memorial'ın kapatılmaması için bir uyarı yayımlamıştı.

Soğuk hava şartlarına rağmen karar açıklanmadan önce onlarca kişi Rusya Yüksek Mahkemesi'nin etrafında toplandı.

2015'ten beri Rusya'nın "yabancı ajan listesi"nde olan Memorial, kararın temelsiz olduğunu savunuyordu.