Rusya; YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına engelleyebilecek bir tasarı üzerinde duruyor

T24 Dış Haberler

Rusya, ülkenin devlet medyasına ait içerikleri engellediği gerekçesiyle YouTube ve diğer büyük ABD sosyal medya programlarını yasaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Parlamentoya sunulmak üzere hazırlanan bir yasa tasarısı taslağında Başsavcılık ve Dışişleri Bakanlığı'nın içerikleri engelleyerek "Rusların hakkını ihlal eden" platformları tespit edebileceği belirtildi.

Taslağa göre bu tespitlerin ardından Rusya'nın medya denetim kurumu Roskomnadzor bahsi geçen platformu kısmi olarak veya tamamıyla engelleyebilecek.

Taslak tasarıda YouTube, Facebook ve Twitter'ın RT, RIA Novosti ve Crimea 24 gibi haber platformlarını "sansürlediği" iddia edildi. Bu platformlar Rusya devletine bağlı medya kuruluşlarını damgalamaya başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama notunda tasarının hızlı bir şekilde kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rus kullanıcılara karşı ayrımcılık yapıldı. Buna kaşılık verilmelidir" dedi.