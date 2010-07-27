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Dünya

RUSYA: YENİ YAPTIRIMLAR KABUL EDİLEMEZ MOSKOVA (A.A)

27 Temmuz 2010 18:46

-RUSYA: YENİ YAPTIRIMLAR KABUL EDİLEMEZ MOSKOVA (A.A) - 27.07.2010 - Rusya, AB'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını kınayarak, bu durumun Moskova ile Batının, İran'ın nükleer programıyla ilgili yakın işbirliği yapma umutlarına darbe vurduğu uyarısında bulundu.  Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sadece İran'ın nükleer programı konusunda siyasi ve diplomatik çözüm bulma yönündeki ortak çabalarımızın altını dinamitlemekle kalmıyor, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin dikkatli bir şekilde ayarladığı ve koordine ettiği kararları da hafife alıyor" denildi. Açıklamada, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi dışında İran'a yönelik yaptırımlar uygulanmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

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