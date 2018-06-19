Rusya yeni ürettiği insansız tankına “Taçanka” adını verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran (DHA) - Rusya yeni ürettiği en yeni askeri platform T-14 “Armata” temelinde oluşturulan Rus insansız tanka ”Taçanka B” ismini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Merkez Bilim Araştırma Enstitüsü’nün raporunda, “Yeni nesil tank tekniği ailesi için T-14 temelindeki en ağır sınıf mürettebatsız robot platformuna Taçanka B adı verildi” denildi.

“Armata” tankı

Dünyadaki tek üçüncü savaş sonrası nesil tank olan “Armata” T-14 savaş tankı tamamen Rusya üretimidir.

Daha önce Rus Kara Birliği Komutanı Oleg Salyukov, Armata’nın robotlaştırılmasında sınırsız imkanların olduğunu belirterek, “Armata’nın ana askeri özellikleri yüksek pasif ve aktif koruma düzeyi, yüksek hareketlilik ve ateş gücüdür. Bu özelliklere göre tank diğer tüm benzerlerinin üzerindedir. Armata’da mürettebatı kapsülde korumak üzere, yakıt ve silahlarla ayrı yerleştirmeye yönelik inovasyon şema kullanılmıştır. Bu tanka savaş alanında yüksek koruma sağlıyor. Tank dijital yönetim sistemine sahip 125 milimetrelik silahla donatıldı” dedi.

Armata mürettebat üyelerinin çalışma yerleri sensörle yönetilen video kayıt cihazlarıyla donatıldı. İlk kez Armata’yı 2015 yılında 9 Mayıs Zafer Bayram’ı geçitinde tanıttılar. 2018 yılında “Armiya-2018” (Ordu-2018) forumu sırasında halka açık tanıtılacak.