Rusya, yeni tip Koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denenmesine gelecek hafta başlanacağını duyurdu

T24 Dış Haberler

Rusya'da geliştirilen yeni tip Koronavirüs aşısının gelecek hafta insanlar üzerinde klinik denemelerine başlanacağı bildirildi.

Araştırmanın başındaki Vadim Tasarov'un Moscow Times'a yaptığı açıklamalara göre klinik denemelerin tamamında yer alanlara 100 bin ruble (9 bin 846 TL), diğerlerine de 20 bin ruble (Bin 970 TL) ücret ödenecek.

Tasarov, ilk denemeler için başvuru yapanlar arasından 50 kişi seçildiğini bildirdi. 18 ila 60 yaşında sağlıklı olan her bireyin denemelere katılmak üzere başvuruda bulunabileceği belirtiliyordu.

Denemelerin ilk ayağı, 9-22 Haziran arasında yapılacak. Üzerinde aşı denenen insanlar Zvenigorod'daki bir sağlık merkezinde izole edilecek.