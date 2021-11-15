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Dünya

Rusya, yeni nesil savaş uçağının tanıtım videosunda Bayraktar Akıncı TİHA'yı hedef olarak kullandı

15 Kasım 2021 15:40

Rusya, 5. nesil savaş uçağı SU-75 Checkmate'in tanıtım videosunda Türk yapımı Bayraktar Akıncı TİHA'nın hedef olarak kullanıldığı görüldü. 

Dubai Airshow 2021 dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde başladı. Havacılık sektöründeki yeniliklerin sergilenedeği fuarda Rusya da 5. nesil savaş uçağı SU-75 Checkmate'in tanıtımını yaptı. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Rusya tarafından hazırlanan tanıtım videosunda Bayraktar Akıncı TİHA'ları ( Taarruzi İnsansız Hava Aracı) hedef uçak olarak kullanıldı.

Tanıtım videosunun 1. dakikasının üçüncü saniyesinde Türk yapımı TİHA görülüyor.

Ukrayna ordusu ekim ayının sonlarında ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarını (SİHA) kullanmıştı.

 
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