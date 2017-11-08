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Dünya

Rusya, yeni ağır kıtalararası balistik füze geliştiriliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) – Rusya Genelkurmayı Başkanı General Valeriy Gerasimov, Rusya’da yeni ağır kıtalararası balistik füzenin geliştirildiğini duyurdu

08 Kasım 2017 14:06

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) – Rusya Genelkurmayı Başkanı General Valeriy Gerasimov, Rusya’da yeni ağır kıtalararası balistik füzenin geliştirildiğini duyurdu.
Gerasimov, şu an en etkili füzelerin kullanımını mümkün kılacak perspektifli füze kompleksi üzerine de çalışmaların yürütüldüğünü ekledi.
Rus haber ajansı İnterfax’ta yer alan haberde ”Yeni perspektifli füze komplekselerinin teknik özellikleri daha etkili füzelerin ve füze savunma sistemlerinin arındırılmasını sağlayan araçların kullanımını mümkün kılacak” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı konseyi oturumunda konuşan Gerasimov, şu an Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinde kullanılan silahların yüzde 66’sının modern olduğunu kaydetti.

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