Rusya, yaptığı "saldırgan şaka" nedeniyle Belaruslu komedyeni sınır dışı ediyor

T24 Dış Haberler

Rusya, "etnik Ruslara hakaret ettiği" iddia edilen bir Belaruslu komedyen hakkında sınır dışı emri çıkardı.

İdrak Mirzalizade, YouTube üzerinden yayımlanan programda "Rusya'da Slav olmayanların daire kiralamaya çalışırken ayrımcılığa uğradığını" ifade eden şakası nedeniyle gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanlığı, Mirzalizade'yi "istenmeyen kişi" ilan etti. Bu Rus yasalarına göre de-facto sınır dışı kararı anlamına geliyor.

Mirzalizade, yaptığı şaka sırasında gezdiği apartmanlarda pis yataklar gördüğünü ifade edip, "Herhade Ruslar yatmadan önce üzerine pislik sürüyor" demişti.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada komedyenin sözlerinin Rus vatandaşlarına karşı nefret içerdiğini iddia etti.

Azerbaycan doğumlu Belarus pasaportlu Mirzalizade, ağustos ayının başında da 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.