'Rusya yanlısı ayrılıkçılar düşürdü‘

Derginin haberinde, Alman dış istihbarat servisi BND'nin

temmuz ayında Ukrayna'nın doğusunda

Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının

düşürülmesinden Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu

gördüğü yazılı.

BND'nin bu sonuca ayrıntılı analizler sonucu vardığı belirtildi. BND Başkanı Gerhard Schindler'in

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Ekim'de Meclis Denetleme Kurulu üyelerine konuya ilişkin çok sayıda belge sunduğunu yazan Der

Speigel, bu belgeler arasında uydu görüntüleri ve fotoğraflar da bulunduğunu

bildirdi.

Buna göre, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 17 Temmuz‘da bir Ukrayna üssünden Rus Buk hava

savunma

sistemini kullanarak doğrudan uçağın yanından patlayan bir füze fırlattı.

Düşürülen uçakta çoğu Hollandalı olmak üzere 298 yolcu ve mürettebat hayatını

kaybetmişti.

