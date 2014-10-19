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Dünya
Deutsche Welle

'Rusya yanlısı ayrılıkçılar düşürdü‘

Alman Der Spiegel’in haberine göre, BND Ukrayna’daki Malezya uçağının düşürülmesinden Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu tutuyor.

19 Ekim 2014 16:56

Derginin haberinde, Alman dış istihbarat servisi BND'nin
temmuz ayında Ukrayna'nın doğusunda
Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının
düşürülmesinden Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu
gördüğü yazılı.

BND'nin bu sonuca ayrıntılı analizler sonucu vardığı belirtildi. BND Başkanı Gerhard Schindler'in
8
Ekim'de Meclis Denetleme Kurulu üyelerine konuya ilişkin çok sayıda belge sunduğunu yazan Der
Speigel, bu belgeler arasında uydu görüntüleri ve fotoğraflar da bulunduğunu
bildirdi.

Buna göre, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 17 Temmuz‘da bir Ukrayna üssünden Rus Buk hava
savunma
sistemini kullanarak doğrudan uçağın yanından patlayan bir füze fırlattı.

Düşürülen uçakta çoğu Hollandalı olmak üzere 298 yolcu ve mürettebat hayatını
kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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