Rusya Viroloji Enstitüsü: Salgın riski çok yüksek

Domuz gribinin salgın haline gelmesi riskinin çok yüksek olduğu bildirildi.



Rusya'daki viroloji enstitüsünün başkanı Dmitri Lvov, salgın riskinin çok yüksek olduğunu, gelişiminin saatler, günler alabileceğini ve bu sürenin bir haftayı geçmeyeceğini belirtti.



Durumun haftaya belirginleşeceğini söyleyen Lvov, "Her şey virüsten yeni etkilenen ülkelerin virüsün gelişimini durdurup durduramamasına bağlı" dedi.



Ruslara her yerde maske kullanmaları ve önlem olarak bile olsa tamiflu gibi antivirüs ilaçları almaları önerisinde bulunan Lvov, büyük kalabalıklara karışılmaması gerektiğini de vurguladı.



Lvov, domuz gribi aşısının 6 aydan önce bulunamayacağını da belirtti.



Rusya'da domuz gribine rastlanmadı ancak ülkede geniş güvenlik önemleri alındı.

