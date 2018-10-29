Rusya / Verşinin: Suriye zirvesinin sonuçlarından memnunuz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa\'nın katılımıyla İstanbul\'da düzenlenen zirvenin, Suriye\'deki barış süreci için iyi bir adım olduğunu, Moskova\'nın sonuçlardan memnun kaldığını açıkladı.

Diplomat, yaptığı açıklamada, \"Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin ilk kez bu formatta bir araya geldiği zirvenin sonuçlarından memnunuz. Bildiğiniz gibi, bu zirve öncelikle Suriye\'deki güvenilir ve uzun vadeli barış sürecinin sağlanmasına yönelik hedeflere özel gerçekleşti ve biz bu zirvenin bu anlamda ileriye doğru atılmış iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Suriye barış sürecine ilişkin düzenlenen dörtlü zirve, Cumartesi günü İstanbul\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel\'in katılımıyla gerçekleşti.

Zirvede taraflar özellikle, İdlib’deki durumu ele alarak, ateşkes rejimini sürdürme gereğini vurguladılar. Ayrıca, terörle mücadele gereğine de dikkat çeken liderler, yıl sonuna kadar bir Suriye için anayasa komisyonunun kurulması çağrısında bulundular.