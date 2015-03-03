Rusya ve Ukrayna doğalgaz konusunda anlaştı



AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu başkan yardımcısı Maros Sefcovic, anlaşmanın Ukrayna'nın ve AB'nin ihtiyacını güvence altına aldığını söyledi. Ukrayna'nın yaz dönemindeki gaz ithalatı şartlarının görüşülmesine ise bu ay içinde başlanacağı kaydedildi.

Görüşmede, Rusya'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yaptığı doğalgaz sevkiyatının "konunun karmaşıklığı" nedeniyle şimdilik ele alınmaması kararlaştırıldı.

Ayrılıkçılara doğalgaz konuşulmadı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye doğrudan doğalgaz sevkiyatına başlamış, bu bölgeye sağlanan doğalgazın ücretinin de Ukrayna'nın faturalarına yansıtılacağı açıklanmıştı. Taraflar, birbirlerini karşılıklı olarak sözleşmelere uymamakla suçlamıştı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Moskova ile Kiev arasındaki gerilime rağmen sağlanan uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti açıkladı. Tartışmanın Avrupa'ya doğalgaz akışını etkileme ihtimalini gündeme getirmesi, Brüksel'in devreye girmesine neden olmuştu. Avrupa'nın gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'i Ukrayna üzerinden geliyor.