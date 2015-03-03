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Dünya
Deutsche Welle

Rusya ve Ukrayna doğalgaz konusunda anlaştı

Rusya ile Ukrayna'nın temsilcileri arasında Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda yapılan müzakereler anlaşmayla sonuçlandı. Vanaların ay sonuna kadar açık kalması kararlaştırıldı.

03 Mart 2015 10:08


AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu başkan yardımcısı Maros Sefcovic, anlaşmanın Ukrayna'nın ve AB'nin ihtiyacını güvence altına aldığını söyledi. Ukrayna'nın yaz dönemindeki gaz ithalatı şartlarının görüşülmesine ise bu ay içinde başlanacağı kaydedildi.

Görüşmede, Rusya'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yaptığı doğalgaz sevkiyatının "konunun karmaşıklığı" nedeniyle şimdilik ele alınmaması kararlaştırıldı.

Ayrılıkçılara doğalgaz konuşulmadı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye doğrudan doğalgaz sevkiyatına başlamış, bu bölgeye sağlanan doğalgazın ücretinin de Ukrayna'nın faturalarına yansıtılacağı açıklanmıştı. Taraflar, birbirlerini karşılıklı olarak sözleşmelere uymamakla suçlamıştı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Moskova ile Kiev arasındaki gerilime rağmen sağlanan uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti açıkladı. Tartışmanın Avrupa'ya doğalgaz akışını etkileme ihtimalini gündeme getirmesi, Brüksel'in devreye girmesine neden olmuştu. Avrupa'nın gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'i Ukrayna üzerinden geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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