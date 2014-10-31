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Dünya
Deutsche Welle

Rusya ve Ukrayna doğalgaz konusunda anlaştı

Rusya-Ukrayna ve AB üçlüsü arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Rusya, AB'nin aracı olması üzerine vanaları yeniden açmaya razı oldu.

31 Ekim 2014 11:09


Moskova yönetimi, 3,1 milyar dolarlık gaz faturasını ödemeyen Ukrayna'ya aylardır askıda tuttuğu gaz satışını tekrar başlatacak. Rusya ve Ukrayna enerji bakanlarıyla AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger'in ve Gazprom ile Naftogaz yöneticilerinin imzaladıkları iki ayrı anlaşma mart sonuna kadarki süreyi kapsıyor.

Anlaşma kapsamında geçmiş borçlar için Ukrayna 1,45 milyar doları hemen ve 1,65 milyar doları yıl sonunda Rusya'ya ödeyecek.

Tarafların daha önce bin metreküpü 385 dolar olarak ilan ettiği bu kışın geçerli olacak tarifede Ukrayna lehine değişiklik yapıldı. Kiev yönetimi bin metreküp gaza 2014 sonuna kadar 378 ve 2015'in ilk çeyreğinde 365 dolar ödeyecek. Ukrayna ön ödeme yaparak alacağı doğalgaz miktarını kesinleştirmiş olacak.

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Oettinger, varılan anlaşmanın AB için bu kışın arz güvenliği garantisi anlamına geldiğini, Rusya ve Ukrayna arasında ilişkilerin de ilk yumuşama belirtisi olabileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da artık Avrupalıların bu kış soğukta kalmaları için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından yayınlanan ortak açıklamada uzlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada, "AB, anlaşmanın uygulanması için üzerine düşen payı yerine getirecektir" ifadesine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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