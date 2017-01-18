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BBC Türkçe

'Rusya ve Türkiye'den El Bab'da ortak hava operasyonu'

Rus Interfax haber ajansı, Rusya ve Türkiye'nin El Bab'da IŞİD'e karşı ortak hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.

18 Ocak 2017 20:18

Rus Interfax haber ajansı, Rusya ve Türkiye'nin Halep eyaleti içinde bulunan El Bab'da IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı ortak hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.

ABD de son dün Suriye'nin El Bab kasabasındaki IŞİD hedeflerine karşı, "hem Washington hem de Ankara'nın çıkarları doğrultusunda" hava saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

IŞİD'le savaşan koalisyonun Bağdat'taki sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye ve Washington'ın "ortak çıkarları" doğrultusunda IŞİD'e dört hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Türkiye, ABD öncülüğündeki koalisyona, Suriye'de hava saldırıları düzenlemesi için İncirlik Üssü'nü açmasına karşın, Washington'ı El Bab'ın IŞİD'den alınması için başlattığı operasyona yeterince destek vermemekle suçluyordu.

Interfax aynı zamanda Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı bir başka haberinde ise Rus jetlerinin Suriye ordusuna Deyrizor'daki IŞİD saldırılarını püskürtmek için destek verdiğini belirtti.

Rus RIA haber ajansı ise Rusya ordusunun Palmira yakınlarında yapılan operasyonlar kapsamında da Suriye'ye destek verdiğini aktardı.

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