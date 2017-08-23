T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya ve Türkiye, İzmir'de 820 milyon dolar değerinde kontrat imzalanması için anlaştı

Siyamend KAÇMAZ, Moskova (DHA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, Rus ve Türk şirketlerinin 86

23 Ağustos 2017 13:13

Siyamend KAÇMAZ, Moskova (DHA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, Rus ve Türk şirketlerinin 86. İzmir Fuarı\'nda 820 milyon dolar değerinde kontrat imzalama konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Kalamanov Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yaptığı açıklamada, \"Fuarın tüm günleri çok yoğun görüşmelerle geçti. Sadece Rusya İhracat Merkezi\'nin verilerine göre, MatchMaking formatında 196 görüşme gerçekleşti. Bunların sonucunda 820 milyon dolar değerinde kontrat imzalanması konusunda anlaşıldı\" ifadesini kullandı.

18-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen İzmir fuarına Rusya partner ülke olarak katıldı.

6 çok önemli anlaşmanın imzalandığını belirten Kalamanov şu şekilde devam etti:

\"Fuarda yeni teknolojilerle çalışan şirketler kendi çalışmalarını tanıttılar. Rusya yeni model helikopterler, madenciler için koruma ekipmanları, GAZ araçlarının yenilenmiş modellerini sundu. Fuarda enerji, kömür üretimi, petrol üretimi, tarım kompleksi, inşaat sektörü, metalurji ve turizm gibi çeşitli sektörlerden 45\'den fazla şirket ürünleri ve hizmetlerini sundular.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KAÇMAZ Moskova DHARusya SanayiTicaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov RusTürkFuarıKalamanov RusRia NovostiSadece RusyaMerkeziMatchMakingBunlarınAğustosRusyaKalamanovGAZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24