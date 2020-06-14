Rusya ve Türkiye Haseke'de ortak devriye gerçekleştirdi

Basın toplantısında konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Şerbitskiy, Rusya ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde ortak devriye gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şerbitskiy, "Haseke vilayetinde bir kez daha ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti" diye konuştu.

Rus askeri polisin ayrıca Halep, Rakka ve Deyr ez Zor vilayetlerinde de devriye yapmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Şerbitskiy, Rus hava araçlarının ise havadan devriye gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Nusra militanlarının mevzilendiği bölgeden İdlib'deki Mellac yerleşimine bir kez ateş açıldığını aktaran Rus komutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ile Türk tarafı arasında özel, kesintisiz hızlı iletişim kanalı işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor."