Rusya ve Suriye'den Halep için 8 saatlik ateşkes

Rusya ve Suriye, Halep'te sekiz saatlik ateşkes ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada sivillerin ve isyancı grupların kenti terk etmesi için silahların susturulacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında ateşkesin 20 Ekim'de yerel saatle 08:00'de başlayacağı ve 16:00'ya kadar devam edeceği belirtildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sergey Rudskoy, bu saatler içinde Rus ve Suriye birliklerinin hava saldırılarını durduracaklarını kaydetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Halep'in isyancıların kontrolündeki kuzey bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Savaş jetlerinin Uveycil'e düzenlediği bombardımanda en az 23 sivilin ve yine isyancıların kontrolündeki kentin doğusundaki hava saldırılarında da en az 12 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Örgüt pazartesi günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler içinde en az beş çocuğun olduğu bilgisini verdi. Örgüt, hava saldırılarının Rusya desteğiyle Suriye ordusu tarafından yapıldığını öne sürüyor.

Bölgede faaliyet gösteren Beyaz Kasklılar adlı yardım örgütü ise sekizi çocuk olmak üzere 14 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Örgütün sözcüsü İbrahim Hac, hava saldırılarında kullanılan bombaları, "deprem bombası" olarak adlandırdıklarını ifade etti. Hac, bu bombanın tahrip gücü ve şiddeti çok daha yüksek olduğu için özellikle seçildiğini belirtti.

Halep, ülkede çatışmaların en şiddetli devam ettiği kent. Suriye ordusu kentin batısında, isyancılar ise doğuda kontrolü elde tutuyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, eylül ayındaki 7 günlük ateşkesten bu yana Halep ve etrafında 141'i çocuk olmak üzere en az 702 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.