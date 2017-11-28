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Dünya

Rusya ve Hindistan'dan siber güvenlik işbirliği

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) – Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’in, Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh ile Moskova’da düzenlenen görüşmede siber güvenlik konusunu ele aldığı duyuruldu

28 Kasım 2017 14:06

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) – Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’in, Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh ile Moskova’da düzenlenen görüşmede siber güvenlik konusunu ele aldığı duyuruldu.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan Rusya Güvenlik Konseyi açıklamasında ”Nikolay Patruşev ve Rajnath Singh siber güvenlik alanındaki Rusya ile Hindistan’ın işbirliğini görüştü. Görüşmede Hindistan terörle mücadele birliklerine teknik araçların ve gereken ekipmanın sağlanması da ele alındı” denildi.

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