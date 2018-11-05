“Rusya ve Çin ticaret hacmi 100 milyar doları geçebilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Kasım (DHA) - Rusya Hükümeti Basın Servisi, bu yılın sonuçlarına göre Rusya ve Çin ticaret hacminin 100 milyar doları geçebileceğini duyurdu.

Basın servisinin açıklamalarında şu değerlendirmeler yer aldı:

“Karşılıklı ticaret güçlü bir artış gösteriyor. Geçen yıl neredeyse üçte bir oranında arttı ve 87 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk aylarının istatistikleri, bu olumlu eğilimin korunmasına tanıklık ediyor. İkili ticaretin kalitesi ve yapısı gelişiyor, yüksek teknolojili ürünlerin karşılıklı sevkiyat hacimleri artıyor. Bu yılın sonunda, Rus-Çin ticaret hacminin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.”

Başbakan Dmitri Medvedev’in 5-7 Kasım’da Çin’e ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerin konularından biri, iki devletin enerji alanındaki işbirliği olacak. Geçen yıl Rusya, Çin’in en çok petrol satın aldığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.