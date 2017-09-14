Rusya ve Belarus'tan askeri tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Sapad tatbikatıyla ilgili yapılan açıklamada, her iki ülkenin askeri birliklerinin eğitileceği, birlikte modern çatışmalar hakkında tatbikat yapılacağı belirtildi. Adı "Batı" anlamına gelen Sapad tatbikatıyla ilgili açıklamada, "Tatbikat tamamen savunma amaçlıdır ve herhangi bir devlet ve ya da gruba yöneltilmemiştir" denildi.

Tatbikatın Belarus'ta altı yerde yapılacağı, ayrıca Rusya Hava Kuvvetleri'nin taktiksel manevralarının da deneneceği belirtildi. Toplam yedi gün sürecek tatbikata resmi açıklamalara göre her iki ülkeden 12 bin asker katılıyor. Tatbikatta 250 tank, 10 savaş gemisi de kullanılacak.

NATO ve bazı Batılı ülkeler tatbikata daha fazla askerin katıldığını tahmin edilyor. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen 100 bin askerin katıldığından yola çıktıklarını söyledi. Tatbikatı eleştirenler Rus askerlerinin tatbikattan sonra Belarus'tan çekilmeyebileceği endişesini dile getiriyor.

dpa/HT/HS

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