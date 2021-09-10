Rusya ve Belarus, ekonomik entegrasyonu derinleştirme konusunda anlaştı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki eski Sovyet cumhuriyetini daha yakın bir şekilde entegre etmek için Belaruslu mevkidaşı Aleksandır Lukaşenko ile bir dizi ekonomik politika konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

İkili, ekonomilerini birleştirecek 28 program üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtirken, siyasi entegrasyonun hala masada olmadığının sinyalleri verildi. Moskova'nın uzun süredir siyasi entegrasyon istediği bilinse de Lukaşenko bu talebe karşı direniyor.

Putin, Kremlin'deki görüşmelerden sonra anlaşmaların sonunda iki ülkenin "birleşik makro ekonomi politikasına" sahip olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Ülkesinde muhalefet üzerinde ağır baskı kuran Lukaşenko, daha önce Rusya'nın ülkelerini "yutmayacağını" söylemişti.

Yeni anlaşmalar, 1999'da imzalanan "birleşik devlet" anlaşmasının bir parçası. Bu anlaşma tek bir parlamento, tek bir para birimi ve ortak devlet sembolleri yaratılmasını öngörüyor.

Entegrasyon kapsamında iki ülkenin enerji piyasası yakınlaşacak, Belarus Rusya'ya indirimli doğal gaz sağlamaya devam edecek ve Moskova Minsk'e 630 milyon dolar daha borç verecek.